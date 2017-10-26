У Києві водій вантажівки викрав з птахофабрики яєць на 800 тисяч гривень

Працівники Баришівського відділу поліції оперативно розшукали вантажний автомобіль Volvo, водій якого за підробленими документами вивіз з птахофабрики курячі яйця на суму 800 тис. грн, повідомляє у соцмережі поліція Київської області.

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Водій був затриманий на одній з вулиць в Києві.

«Підозрюваний - 40-річний уродженець столиці пояснив, що автомобіль перебуває у його власності, та що його найняли невідомі люди для доставки вантажу. Адресу пункту прибуття повинні були вказати згодом», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство").

Поліцейські вживають усіх необхідні оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до організації викрадення продукції.