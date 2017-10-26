У Києві водій вантажівки викрав з птахофабрики яєць на 800 тисяч гривень
Він розповів, що вантажівка належить йому і, що його найняли невідомі люди для доставки вантажу.
Працівники Баришівського відділу поліції оперативно розшукали вантажний автомобіль Volvo, водій якого за підробленими документами вивіз з птахофабрики курячі яйця на суму 800 тис. грн, повідомляє у соцмережі поліція Київської області.
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Водій був затриманий на одній з вулиць в Києві.
«Підозрюваний - 40-річний уродженець столиці пояснив, що автомобіль перебуває у його власності, та що його найняли невідомі люди для доставки вантажу. Адресу пункту прибуття повинні були вказати згодом», - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство").
Поліцейські вживають усіх необхідні оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до організації викрадення продукції.