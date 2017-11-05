Воротар німецького клубу вдарив по невидимому м'ячу (відео)

Голкіпер німецького «Майнца» Робін Центнер став учасником курйозного епізоду в матчі 11-го туру Бундесліги з менхенгладбахською «Боруссією».

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Центнер отримав м'яч перед своїми воротами і збирався віддати передачу партнеру, але не помітив, як м'яч прокотився повз. У підсумку воротар махнув ногою по повітрю і тільки тоді побачив, що м'яч знаходиться вже в декількох метрах позаду. Центнеру вдалося врятувати ситуацію і не дати гравцеві «Боруссії» забити.

Курйозний епізод стався у першому таймі. Зустріч пройшла в суботу, 4 листопада, і завершилася з рахунком 1:1.