Воротар німецького клубу вдарив по невидимому м'ячу (відео)
Голкіпер "Майнца" повеселив глядачів ляпом, який мало не призвів до голу.
Голкіпер німецького «Майнца» Робін Центнер став учасником курйозного епізоду в матчі 11-го туру Бундесліги з менхенгладбахською «Боруссією».
Читайте такожУ матчі польського чемпіонату футболіст обіграв воротаря і пробив у штангу порожніх воріт (відео)
Центнер отримав м'яч перед своїми воротами і збирався віддати передачу партнеру, але не помітив, як м'яч прокотився повз. У підсумку воротар махнув ногою по повітрю і тільки тоді побачив, що м'яч знаходиться вже в декількох метрах позаду. Центнеру вдалося врятувати ситуацію і не дати гравцеві «Боруссії» забити.
Курйозний епізод стався у першому таймі. Зустріч пройшла в суботу, 4 листопада, і завершилася з рахунком 1:1.
"It's behind youuuu!"— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 4 ноября 2017 г.
Pantomime football in #BMGM05 as @Mainz05en's Robin Zentner reinvents the 'no-look pass' pic.twitter.com/VXiwmHPiRd