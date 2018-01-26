У Франції покупці влаштували бійки у супермаркеті через знижки на солоденьке (відео)

Щоб заспокоїти покупців, співробітникам довелося викликати поліцію.

У Франції покупці однієї з мереж супермаркетів влаштували справжню битву через снижки на шоколадну пасту Nutella.

Мережа французькиз супермаркетів зробила 70-відсоткову знижку на популярну шоколадну пасту, зменшивши ціну втричі з 4,5 євро до 1,4 євро, повідомляє BBC.

Як зазначає видання, покупці на стільки квапилися придбати товар зі знижкою, що влаштували бійку за солоденьке, через що співробітникам супермаркету довелося викликати поліцію.

"Вони подібні до тварин. Одній жінці видрали волосся, літня жінка взяла коробку на голову, в іншої була закривавлена рука", - сказав один із відвідувачів супермаркету французьким ЗМІ.

Подібні сцени зустрічалися по всій Франції, деякі з них характеризувалися як "заворушення", зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року на Буковині єноти влаштували "пир" у магазині. Власниця магазину, відкриваючи заклад, помітила безлад та двох непроханих гостей.