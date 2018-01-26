У Франції покупці влаштували бійки у супермаркеті через знижки на солоденьке (відео)

16:17, 26 січня 2018
Курйози
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Ілюстрація REUTERS

Мережа французькиз супермаркетів зробила 70-відсоткову знижку на популярну шоколадну пасту, зменшивши ціну втричі з 4,5 євро до 1,4 євро, повідомляє BBC.

Як зазначає видання, покупці на стільки квапилися придбати товар зі знижкою, що влаштували бійку за солоденьке, через що співробітникам супермаркету довелося викликати поліцію.

"Вони подібні до тварин.  Одній жінці видрали волосся, літня жінка взяла коробку на голову, в іншої була закривавлена рука", - сказав один із відвідувачів супермаркету французьким ЗМІ.

Подібні сцени зустрічалися по всій Франції, деякі з них характеризувалися як "заворушення", зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року на Буковині єноти влаштували "пир" у магазині. Власниця магазину, відкриваючи заклад, помітила безлад та двох непроханих гостей.

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Теги: #нутелла#битва за нутеллу