На Буковині єноти влаштували "пир" у магазині (фото)

Власниця одного із магазинів у місті Сторожинець Чернівецької області, відкриваючи заклад, помітила безлад та двох непроханих гостей.

З її слів, біля прилавку сиділи два сірих смугастих великих єноти. Схопивши віник, власниця хотіла вигнати тварин з магазину, передає Сторожинець.info.

Одна з них швидко вискочила на вулицю, а інша, коли їй спробували завадити стрибнути на прилавок, подряпала жінці ногу.

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Магазин зачинили на ревізію, й продавці разом із власницею наводили там лад, адже по підлозі валялися недоїдки ковбас, сирів, розбиті пляшки спиртного та солодощі.

Зі слів власниці магазину, збитків тварини завдали приблизно на 46 тисяч гривень. Прямо навпроти магазину розкладається шатро пересувного цирку, тому одразу припустили, що єноти втекли звідти.

Дресувальник цирку відмовився спілкуватися із журналістами, проте вдалося відшукати телефон адміністратора. Пізніше він повідомив, що циркові тварини ніяк не могли втекти, і всі претензії власниці магазину категорично заперечує.

Раніше в Алмати єнот потайки пробрався у квартиру, "помив" посуд і втік.