Російським військовим купуватимуть цукерки замість сигарет

Міноборони Росії припиняє закупівлі сигарет для військовослужбовців, повідомив у четвер начальник тилу Збройних сил РФ – заступник міністра оборони генерал-полковник Дмитро Булгаков.

"У новому раціоні харчування військовослужбовця немає сигарет. Ми припиняємо купувати сигарети для Збройних сил і замінюємо їх карамеллю і цукром", - заявив Булгаков.

"Певна річ, якщо, наприклад, солдат захоче курити, заборонити ми йому не зможемо, але тепер сигарети йому доведеться купувати в магазинах", - пояснив начальник тилу.

"Хочеш курити - кури, не хочеш - їж цукерки", - додав він.

РІА "Новости"