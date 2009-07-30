Російським військовим купуватимуть цукерки замість сигарет
13:57, 30 липня 2009Курйози
1126 0
Ноу-хау Міноборони РФ
Міноборони Росії припиняє закупівлі сигарет для військовослужбовців, повідомив у четвер начальник тилу Збройних сил РФ – заступник міністра оборони генерал-полковник Дмитро Булгаков.
"У новому раціоні харчування військовослужбовця немає сигарет. Ми припиняємо купувати сигарети для Збройних сил і замінюємо їх карамеллю і цукром", - заявив Булгаков.
"Певна річ, якщо, наприклад, солдат захоче курити, заборонити ми йому не зможемо, але тепер сигарети йому доведеться купувати в магазинах", - пояснив начальник тилу.
"Хочеш курити - кури, не хочеш - їж цукерки", - додав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter