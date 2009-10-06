Барак і Мішель Обама відкрили свій город для екскурсій

Барак і Мішель Обама запросили американських школярів відвідати знаменитий город Білого дому.

"Президент і перша леді доручили відкрити город на Південній галявині групам школярів для екскурсій. Такі тури повинні стати важливою частиною освітнього процесу... Екскурсії проводитимуть кухарі Білого дому", - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

Екскурсії включатимуть прогулянку Південною галявиною, знайомство з городом, пасікою, а також невелику лекцію про здорову їжу.

Город розбила у березні 2009 року дружина президента США. З того часу десятки кілограмів овочів потрапили на кухню Білого дому. Продукти з городу і пасіки використовуються для приготування їжі для родини президента, а також при підготовці до офіційних прийомів. На грядках городу ростуть шпинат, брокколі, кілька сортів салату і капусти, а також зелень.

Перша леді США продовжила традицію дружини 32-го президента США Франкліна Рузвельта Елеонори, яка вперше організувала город біля Білого дому в 1943 році. Під час Другої світової війни Рузвельт вирощувала фрукти, овочі та зелень. Дружина президента розраховувала на власному прикладі показати решті американців, як можна забезпечити себе продуктами в кризові часи. Ініціатива Елеонори Рузвельт мала великий успіх. За деякими даними, майже 40% овочів і фруктів в ті роки в США вирощувалися на подібних приватних городах.

Барак Обама ще під час своєї виборчої кампанії закликав підтримувати сільське господарство і робити вибір на користь екологічно чистої і здорової їжі.

РІА "Новости"