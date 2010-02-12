Британський принц збив поліцейського на в'їзді до Букінгемського палацу

Середній син королеви Великобританії - герцог Йоркський принц Ендрю - опинився в центрі поліцейського розслідування з приводу ДТП, що сталося за його участю при в`їзді у ворота Букінгемського палацу.

Про це повідомляє сьогодні ІТАР-ТАСС із посиланням на газету "Сан".

49-річний принц, який був за кермом джипу, за інформацією газети, не помітив правоохоронця, який отримав травму руки.

За свідченням очевидців, перед в`їздом джипа на територію столичної резиденції монарха на його шляху опинилися двоє японських туристів, яких офіцер поліції у формі спробував негайно відвести убік. Проте цей маневр поліцейського принц не помітив.

Як повідомив один із товаришів по службі потерпілого, поліцейський "зрозумів, що туристи не бачать автомобіль, і зробив те, за що йому платять - спробував захистити їх, але постраждав сам".

Герцога Йоркського не було заарештовано й поки його не допитували у зв`язку з інцидентом, проте розслідування ДТП уже розпочато.