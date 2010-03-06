Оригінальний подарунок на 8 березня: дати жінці зброю і навчити стріляти

З нагоди 8 березня військовослужбовці внутрішніх військ навчили жіночу половину редакції львівської газети «Експрес» стріляти.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника прес-служби управління Західного територіального командування ВВ МВС України Вадим ГОЛУБ, з такою ініціативою до них звернулися чоловіки-журналісти всеукраїнського видання «Експрес».

«Ми б хотіли привітати своїх чарівних колег якось по-особливому, так щоб це запам’яталось та принесло масу позитивних емоцій. Порадившись, вирішили навчити їх стріляти», - зазначили вони.

Командування управління підтримало цю ініціативу. У спеціальному мультимедійному тирі частини під час інструктажу журналісткам роз’яснили заходи безпеки та навчили користуватися зброєю. Більшість жінок тримали зброю в руках вперше, але потренувавшись показали непогані результати. Тепер в екстремальній ситуації вони зможуть «приємно» здивувати кривдників, - зазначив речник управління Західного територіального командування ВВ МВС України.