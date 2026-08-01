На місці ядерного вибуху в Хіросімі вчені знайшли метал, якого не може існувати

Створити такий метал у звичайних умовах неможливо, кажуть вчені.

Ядерні бомбардування Хіросіми та Нагасакі є однією з найжахливіших сторінок людської історії. Ті події досі викликають суперечки щодо їх виправданості та законності. Але, окрім моральних та політичних наслідків, ядерні вибухи стали джерелом значних обсягів суто наукової інформації. Фактично вчені досі вивчають різні аспекти того, що відбулося 82 роки тому.

Так, нещодавно міжнародна група дослідників повідомила про відкриття раніше невідомого багатокомпонентного металевого сплаву, який сформувався внаслідок вибуху атомної бомби над Хіросімою. Автори дослідження, опублікованного в журналі Science Advances, зазначають, що знахідка демонструє здатність ядерних вибухів створювати унікальні матеріали, які неможливо отримати за звичайних умов.

Вчені дослідили 34 зразки так званого "хіросімаїту" – мікроскопічних частинок, що утворилися після атомного вибуху й збереглися у пісках затоки Хіросіма. Один із таких зразків містив численні фрагменти залізо-хромових сплавів, серед яких дослідники виявили невідому раніше частинку розміром лише кілька мікрометрів. Її хімічний склад суттєво відрізнявся від усіх відомих аналогів, а рентгеноструктурний аналіз підтвердив наявність нової кристалічної структури.

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Автори пояснюють, що матеріал виник у надзвичайних умовах, коли під час вибуху температура у вогняній кулі перевищувала 7000 °C. Будівельні конструкції, метали, ґрунт і скло випаровувалися, після чого змішана металева пара дуже швидко охолоджувалася та конденсувалася. Саме такий процес, на думку дослідників, і дозволив сформувати сплав із незвичайною структурою.

Дослідники також порівнюють знахідку з відкритим раніше квазікристалом, який утворився після ядерного випробування Trinity у США в 1945 році. За їхніми словами, обидва випадки свідчать про те, що екстремальні умови ядерних вибухів можуть призводити до формування матеріалів, недосяжних для традиційних металургійних процесів.

"Це відкриття демонструє, що події, пов'язані з ядерною плазмою, можуть стабілізувати складні металеві фази та підкреслює, що уламки атомного вибуху є природною лабораторією для формування нерівноважних сплавів і відкриття нових матеріалів", - йдеться у науковій публікації.

Дослідники вважають, що відкриття має не лише історичне значення. Як зазначається у статті, вивчення подібних матеріалів може допомогти у створенні нових високоміцних сплавів, а також у розвитку методів ядерної криміналістики, які дозволяють відновлювати деталі ядерних вибухів за складом їхніх уламків.

Інші наукові відкриття

Як писав УНІАН, нові зразки порід із зворотного боку Місяця, доставлені апаратом "Чан’є-6", спростовують гіпотезу про короткий період інтенсивного бомбардування близько 3,9 млрд років тому.

Аналіз ізотопів аргону показав, що Місяць пережив триваліший період регулярних зіткнень, а не один катастрофічний сплеск. Це відкриття змінює уявлення про ранню історію Сонячної системи та умови, які могли вплинути на зародження життя на Землі.

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