Росія вкотре обстріляла Київ: Україна звернулася до партнерів, - Reuters

Війна триває вже п'ятий рік, бої точаться вздовж лінії фронту протяжністю близько 1200 кілометрів.

У суботу рано вранці Росія завдала удару по Києву та околицях масованим ракетним обстрілом, в результаті якого загинули 10 осіб.

За даними очевидців Reuters, під час кількох хвиль ударів по місту пролунало понад десяток вибухів.

Зазначається, що війна триває вже п’ятий рік, бої точаться вздовж лінії фронту протяжністю близько 1200 кілометрів. Однак просування Росії цього року сповільнилося більш ніж удвічі, і Україна завдає ударів по території Росії, вражаючи її нафтові об’єкти, логістичні бази та виробництво зброї.

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Росія активізувала свої атаки на Київ та інші українські міста. Україна використовує американські зенітні ракетні комплекси Patriot, але через війну з Іраном поставки ракет-перехоплювачів, раніше призначених для України, були перенаправлені американським військовим та союзникам США в Перській затоці.

Важливо, що теракт став другим великим нападом на Київ цього тижня після того, як у четвер загинули дев’ять осіб, зокрема шестеро членів однієї родини з села поблизу Кривого Рогу, а, ймовірно, російська крилата ракета впала в Польщі.

За даними Генеральної прокуратури, після суботніх атак збитки було зафіксовано в семи районах Києва - міста з населенням близько 3 мільйонів осіб.

Зеленський заявив, що по всьому Києву спалахнули пожежі, пошкоджено 18 житлових будинків, школу, посольство Литви та об’єкти інфраструктури.

Українська прокуратура повідомила, що семеро людей загинули в Дарницькому районі на лівому березі Дніпра, а ще двоє людей загинули в Солом’янському районі на правому березі міста.

Ще одна людина загинула в Київській області, де внаслідок атак було пошкоджено кілька складів, повідомили регіональні власті.

"Я подивилася на телефон, була 1:30, завили сирени, я лежала в ліжку одягнена, одразу встала. І одразу ж почалися вибухи - бум, бум. Наші стелі почали обвалюватися. Моє вікно тут розбите, і все впало всередину", - розповіла 68-річна консьєржка багатоквартирного будинку в Києві Надія Комарова.

На кадрах були показані поліцейські та рятувальники, які працювали на місці події. Двоє рятувальників поклали тіло в чорний мішок у машину. Пожежники гасили пожежі, а біля багатоквартирного будинку стояли обгорілі автомобілі.

Мер Віталій Кличко заявив, що Київ працює над будівництвом і підготовкою додаткових укриттів, оскільки атаки продовжують посилюватися.

Війна в Україні

Раніше Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, український авіатор заявив, що за різними оцінками, РФ наразі здатна завдавати від трьох до чотирьох масованих ударів по Україні щомісяця.

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