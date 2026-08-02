В столиці Угорщини сповільнюють рух метро і трамваїв: яка причина

Міська влада домовилася з компаніями, які керують рухом громадського транспорту, про те, щоб потяги метро й трамваї повільніше набирали швидкість

В угорському Будапешті влада сповільнила рух метро і трамваїв, щоб заощаджувати електроенергію на тлі можливої кризи - у країні найближчим часом може перестати працювати єдина АЕС. Про це повідомив мер Будапешта Гергей Карачонь.

"Уже кілька десятиліть угорська система електропостачання не стикалася з таким серйозним викликом, до якого нам потрібно підготуватися найближчими днями. У такій напруженій ситуації необхідне кожне, навіть незначне, на перший погляд, заощадження енергії, щоб уникнути серйозних перебоїв у постачанні", - написав він.

Зазначається, міська влада домовилася з компаніями, які керують рухом громадського транспорту, про те, щоб потяги метро й трамваї повільніше набирали швидкість. Це, за словами мера, збільшить проміжок між ними на кілька хвилин, але має зекономити 15 мегават-годин кожного дня.

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Також на деяких лініях у будні на частинах маршрутів тролейбуси замінять на дизельні автобуси.

У Будапешті також планують вимкнути декоративну підсвітку будівлі парламенту та припинити освітлення Будайського замку.

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