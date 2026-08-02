У Іспанії придумали, як боротися з новою навалою мігрантів

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував реакцію окремих лідерів країн Європейського Союзу на події в Сеуті.

Іспанія оголосила про встановлення 500-метрового захисного бар’єра на морській ділянці кордону між іспанським анклавом Сеута в Північній Африці та Марокко після масового прориву мігрантів, який стався цього тижня. Про це пише Радіо Свобода.

За даними уряду Іспанії, кордон прорвали від 50 до 60 тисяч мігрантів. Кількість загиблих зросла до 67 осіб. Частина людей потонула, інші загинули в тисняві під час спроби подолати хвилелом. Влада Сеути повідомила телеканалу про 86 загиблих.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував реакцію окремих лідерів країн Європейського Союзу на події в Сеуті. За його словами, заклики виключити Іспанію із Шенгенської зони є "зумовленими упередженнями, фейковими новинами, неуцтвом або політичними інтересами".

Відео дня

При цьому кількох мігрантів, які допливли до пляжу Тарахаль у Сеуті, затримали іспанські військові та супроводили назад до марокканського кордону. У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії заявили, що більшість людей, які незаконно потрапили на територію анклаву, вже повернулися до Марокко.

"Ми діємо безкомпромісно щодо тих, хто порушує закон", - заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка.

Коментуючи причини масштабного прориву попри посилену охорону кордону, він наголосив, що ситуація потребує спільного аналізу Іспанії та Марокко. Водночас міністр підкреслив, що саме співпраця між двома країнами дозволила взяти ситуацію під контроль протягом 24 годин.

"Марокко не є загрозою ні для Сеути, ні для решти Іспанії. Це надійний партнер", - сказав Гранде-Марласка.

Також іспанська влада заявила, що намагатиметься вислати тих, хто в'їхав нелегально, якомога швидше, незважаючи на рішення суду, яке накладає деякі обмеження на спеціальні правила, які дозволяють негайне вигнання з анклаву.

Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес стверджує, що серед факторів, що сприяли цьому сплеску, могло бути рішення Верховного суду Іспанії, схвалене на початку цього місяця. У ньому йшлося про те, що мігранти, перехоплені в морі під час спроби дістатися Сеути або Мелільї, не можуть бути негайно повернуті за спеціальними правилами.

За його словами, іспанський уряд негайно відреагував на наплив мігрантів і зрештою поверне мігрантів, поважаючи рішення суду та права мігрантів.

Ситуація у Сеуті

Раніше повідомлялось, що через переповнення офіційних притулків у місті частина нелегальних мігрантів почали самовільно займати порожні житлові будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: