На Титані можна ходити без скафандра: чому людина там все одно не виживе

На поверхні Титана атмосферний тиск приблизно на 60% вищий, ніж на Землі, тож герметичний скафандр не потрібен.

Супутник Сатурна Титан – єдиний космічний об’єкт, на який можна ступити без скафандра, хоча людина там все одно не виживе через жахливий холод і токсичне повітря. Як пояснює spacedaily.com, вся справа в унікальній атмосфері Титана, а також у хибному уявленні про те, для чого скафандр призначений у першу чергу.

Більшість людей сприймають скафандр як джерело повітря, проте головне завдання скафандра полягає в підтримці тиску в організмі. Скафандр – це, по суті, герметичний міхур, що утримує ваше тіло в цілості. Без нього у вакуумі космосу або в розрідженому повітрі гази швидко розширювалися б, і вода у відкритих тканинах почала б випаровуватися.

Однак Титан є незвичайним винятком. На найбільшому супутнику Сатурна герметичний скафандр вам взагалі не знадобиться.

Відео дня

Що являє собою атмосфера Титана

На поверхні Титана атмосферний тиск приблизно на 60% вищий, ніж на Землі. Саме цей факт усуває необхідність у скафандрі – вашому тілу не доведеться боротися з вакуумом.

При цьому гравітація на поверхні Титана становить усього близько 14% від земної – як зазначають деякі вчені, можна було б прикріпити крила й змахнути ними, щоб злетіти в повітря.

Однак на цьому гостинність Титана закінчується.

По-перше неймовірний холод. Температура поверхні Титана становить близько мінус 179 градусів Цельсія. Тут настільки холодно, що водяний лід поводиться як камінь і утворює основу супутника. Антарктида ніколи не була такою холодною.

Саме повітря також смертельно небезпечне. Атмосфера Титана переважно складається з азоту, а більшу частину решти об'єму займає метан, і в ній практично немає кисню, яким можна було б дихати.

Тому на Титані вам хоч і не знадобиться скафандра, але надійний захист від холоду та повітря для дихання доведеться брати з собою.

Раніше УНІАН розповідав, як у Сатурна раптово різко зросла кількість супутників. Ще кілька років тому їх було 83, але потім астрономи придивилися уважніше, почали знаходити їх десятками за раз, і до 2026 року їхня кількість сягнула 285. Тепер у Сатурна майже втричі більше підтверджених супутників, ніж у Юпітера.

Вас також можуть зацікавити такі новини: