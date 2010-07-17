У Балтійському морі дайвери знайшли пляшки з найстарішим шампанським у світі

Група скандинавських дайверів, досліджуючи уламки затонулого корабля у Балтійському морі знайшли пляшки, вміст яких, ймовірно, є найстарішим придатним для вживання шампанським у світі, виготовленим наприкінці XVIII століття.

Про це повідомляє британське видання “The Іndependent”.

"Я взяв одну пляшку шампанського, щоб ми могли визначити вік корабельних уламків, тому що ми не знайшли ні назви, ні жодних деталей, які б могли вказати на назву судна", – сказав фінський дайвер Крістіан ЕКСТРЬОМ.

Він і його шведські колеги-дайвери відкрили пляшку і покуштували її вміст.

“Це було фантастично!.. Напій дуже солодкий на смак і має дуже сильний запах тютюну. Також у ньому були дуже дрібні бульбашки”, – зазначив К.ЕКСТРЬОМ.

Попередньо експерти зазначають, що форма пляшки вказує, що напій виготовлено наприкінці XVIII століття. Пляшку і її вміст відіслано на аналіз фахівцям із шампанських вин у Францію.

"Ми на 98% упевнені, що це шампанське Veuve Clicquot, і що воно, ймовірно, (розлите) в період між 1772 і 1785 роками", – сказав К.ЕКСТРЬОМ, додавши, що вантажне судно, на якому знайшли вино, ймовірно, пливло до Санкт-Петербурга, тодішньої столиці Росії.

За його словами, пірнальники знайшли вино під час першого занурення і ще не знають, ані скільки пляшок усього на затопленому судні, ані які ще вантажі перевозив корабель.

Наразі найстарішим шампанським у світі вважається вино 1825 року, дві пляшки якого зберігаються досі.

Ричард ДЖУЛІН, шведський фахівець з шампанського, зазначив, що вірить, що знайдене у Балтійському морі шампанське справді Veuve Clicquot. На його думку, якщо вино виготовлене наприкінці XVIII століття, то воно може коштувати близько 68 тис. доларів за пляшку.

Оскільки уламки корабля лежать поблизу Аландських островів, автономної частини Фінляндії, вирішувати, що робити з уламками – а, отже, і з шампанським – буде місцева влада, пише “The Іndependent”.