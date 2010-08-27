Playboy запустить свій ігровий сервіс

Playboy запустить свою систему дистрибуції ігрового контента, повідомляє MCV. Для цього гігант індустрії розваг об`єднався з німецьким розробником браузерних ігор Bigpoint Games. Передбачається, що новий сервіс почне роботу цього року.

За словами Пола Лі (Paul Lee) директора Playboy, компанія планує забезпечити велику підтримку ігровому напряму, який асоціюватиметься у гравців перш за все з високою якістю контента.

Першою грою, яка вийде в рамках нового проекту, стане Poisonville - розрахований на багатьох користувачів пригодницький екшен. Трейлер гри опублікований на сайті чоловічого журналу.

Дія Poisonville відбувається у вигаданому американському мегаполісі. Виконуючи місії, геймери зможуть протистояти корупції і завоюють репутацію серед місцевих кримінальних авторитетів. На шляху до цього вони зустрінуть безліч красивих жінок.

До цього Playboy вже робив спроби вийти на ігровий ринок - на сайті журналу запустили розділ, в якому зібрані розважальні ігри. Також там публікуються статті на ігрову тематику.

Лента.ру