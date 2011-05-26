На завод Nemiroff не пустили судових виконавців

Судових виконавців не пустили на завод Nemiroff. Про це йдеться переданому УНІАН коментарі голови Наглядової ради компанії Nemiroff Олександра ГЛУСЯ.

Як зазначається в повідомленні, 28 квітня 2011 року Алла ГЛУСЬ була відновлена на посаді генерального директора ДП УГК Nemiroff за рішенням Немирівського районного суду. Також суд визнав протиправним рішення власника - Nemiroff Holdings Limited, Кіпр - про звільнення А.ГЛУСЬ з посади генерального директора ДП УГК Nemiroff.

24 травня для примусового виконання рішення Немирівського районного суду завод ДП УГК Nemiroff відвідали представники Державної виконавчої служби у Немирівському районі Вінницької області, проте охорона заводу не пропустила судових виконавців на територію підприємства,.

Представники Державної виконавчої служби склали акт про перешкоджання здійснення повноважень представникам виконавчої служби стосовно начальника охорони, який передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів заробітної плати, а при повторному перешкоджанні – кримінальну відповідальність.

За словами О.ГЛУСЯ, 15 травня відбувся силовий захват лікеро-горілчаного заводу ДП УГК Nemiroff в м. Немирові Вінницької області. Опівдні в неділю, 15 травня, на територію заводу ввірвалося близько 30 невідомих молодиків спортивної статури, які напали на заводську охорону. Охоронців підприємства було побито та викинуто за територію заводу. Станом на сьогодні робота заводу паралізована, А.ГЛУСЬ та адміністрація підприємства не допускається на територію заводу.

Довідка УНІАН. Nemiroff Холдинг – один з найбільших світових виробників алкоголю, продукція якого поставляється в 72 країни світу.

Виробничі потужності компанії: 2 лікеро-горілчаних заводи розташовані в місті Немирів (Вінницька область, Україна). Розлив продукції в Росії здійснюється на потужностях ВАТ «Лікеро-горілчаний завод «Ярославський» (входить у ФГУП «Росспиртпром»). Із жовтня 2010 продукція міжнародного бренду Nemiroff виробляється в Республіці Білорусь на потужностях Республіканського унітарного підприємства «Мінськ Кристал» (входить до структури концерну «Белдержхарчопром»).

У структуру холдингу входять Управляюча компанія Nemiroff, Українська горілчана компанія Nemіroff, Дочірнє підприємство (ДП) «Алко Інвест», Торговельне представництво Nemіroff у Росії й Торговельне представництво Nemіroff у Польщі, а також Nemiroff International з штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).