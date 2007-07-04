Шуфрич: перспективи у маленького Годзілли нерадісні

Співробітники МНС не знайшли крокодила, який втік із зоопарку у Маріуполі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ на прес-конференції в Києві.

За словами міністра, він цікавився цим питанням і зробив висновок, що перспективи у цього «маленького Годзілли» на виживання «нерадісні».

Як повідомляв УНІАН, більше місяця тому нільський крокодил на прізвисько Годзілла втік з маріупольського пересувного зоопарку і поплив в Азовське море.