Шуфрич: перспективи у маленького Годзілли нерадісні
13:19, 04 липня 2007Курйози
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МНС не знайшло втікача
Співробітники МНС не знайшли крокодила, який втік із зоопарку у Маріуполі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ на прес-конференції в Києві.
За словами міністра, він цікавився цим питанням і зробив висновок, що перспективи у цього «маленького Годзілли» на виживання «нерадісні».
Як повідомляв УНІАН, більше місяця тому нільський крокодил на прізвисько Годзілла втік з маріупольського пересувного зоопарку і поплив в Азовське море.
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