Сенат США після зустрічі із Зеленським підтримав законопроект про санкції проти Росії

Президент Зеленський прокоментував результати голосування.

28 липня Сенат США підтримав законопроект Ліндсі Грема, який передбачає санкції проти Росії та Ірану. Рішення було ухвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії, пише CNN.

Голосування завершилося з рахунком 86-12. Керівництво Сенату сподівається досягти згоди між усіма 100 сенаторами, щоб пакет був швидко ухвалений до початку серпневих канікул у Сенаті. Водночас будь-який сенатор може висловити заперечення та уповільнити процес.

Президента Зеленського запросили спостерігати за частиною голосування з галереї Сенату. Він аплодував сенаторам і сказав: "Дякую". Кілька сенаторів, зокрема сенатор-республіканець Стів Дейнс і лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, у відповідь аплодували йому.

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Водночас деякі сенатори, як і раніше, налаштовані скептично, зокрема деякі республіканці з ізоляціоністськими поглядами та низка демократів, які стурбовані наданням адміністрації додаткових повноважень щодо тарифів.

Санкції, зокрема, передбачають введення мит у розмірі до 100% щодо п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, включаючи Індію та Китай, із винятками для деяких країн, які прагнуть зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.

Голосування в Сенаті також прокоментував президент Зеленський

"Символічно, що саме сьогодні, у день прощання з сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроект щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів – 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й, безперечно, крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював", – написав він.

Він також розповів, що у нього відбулася велика зустріч із представниками обох партій Сенату – на ній були присутні понад 60 сенаторів.

"Обговорили багато тем, і насамперед – протиракетний захист. Дякую за готовність допомагати", – підкреслив президент.

Візит Зеленського до США

Раніше в Білому домі за закритими дверима без участі преси відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Український президент назвав зустріч "хорошою". За його словами, під час зустрічі обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Патріотів" та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти". Також президент України додав, що йшлося про дипломатію.

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