'Не залишайтеся байдужими': Туск звернувся до Навроцького після нападів на українців

Туск заявив, що напади на українців є ударом по інтересах самої Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький більше не може мовчати про спалах насильства в країні, внаслідок якого дедалі частіше страждають і громадяни України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише RMF24.

Туск відреагував на нещодавні випадки побиття українців у Польщі, зокрема на інцидент у Вроцлаві. Він зазначив, що порушники почуваються безкарними.

"Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", – підкреслив прем’єр-міністр Польщі.

Відео дня

Туск додав, що Навроцький зобов’язаний втрутитися та відреагувати на діяльність радикальних угруповань у Польщі.

"Не залишайтеся байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганства, жорстоких злочинів і зла. Ми маємо про це пам’ятати", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Також Туск заявив, що напади на українців є ударом по інтересах самої Польщі. Він закликав поляків реагувати та негайно повідомляти про подібні випадки насильства.

Чим зумовлене погіршення ставлення поляків до українських біженців

Раніше соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у коментарі УНІАН пояснив, чому поляки почали гірше ставитися до українських біженців. За його словами, це може бути пов’язано з риторикою місцевих політиків.

Антипович зазначив, що будь-які зміни в громадській думці часто є наслідком інформаційних кампаній або заяв політиків та лідерів громадської думки. Він нагадав, що останні соціологічні опитування серед поляків показали: більшість із них виступає проти прийому Польщею нових біженців з України.

Вас також можуть зацікавити новини: