Не лише літо: названо найкращий час для відвідування Марокко

Вибір часу поїздки до Марокко безпосередньо залежить від ваших планів.

Останніми роками північноафриканська країна Марокко набирає дедалі більшої популярності серед туристів.

Експерти найбільшого у світі видавництва про подорожі Lonely Planet назвали найкращий час для відвідування цієї колоритної країни – виявляється, туди можна їхати не тільки влітку.

"Від казкових міст і приморських курортів до високих гірських перевалів і зачаровуючих пустельних дюн – Марокко пропонує фантастичні місця для відвідування цілий рік, але вибір часу поїздки залежить від ваших планів", – застерігають досвідчені мандрівники.

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Зокрема, за їхніми словами, у м'які місяці, з жовтня по квітень, спостерігається наплив туристів із північної півкулі. У решту часу року, особливо в липні та серпні вздовж узбережжя, Марокко активно відвідують як місцеві, так і іноземні туристи.

Коли найкраще їхати до Марокко

З березня по травень і з вересня по листопад – найкращий час для піших прогулянок і відвідування Марракеша. У цей час погода тут не надто спекотна, але й не надто холодна. Тим часом у травні та жовтні туристи можуть комфортно подорожувати марокканською частиною Сахари з мінімальним ризиком потрапити в піщану бурю.

– найкращий час для піших прогулянок і відвідування Марракеша. У цей час погода тут не надто спекотна, але й не надто холодна. Тим часом у травні та жовтні туристи можуть комфортно подорожувати марокканською частиною Сахари з мінімальним ризиком потрапити в піщану бурю. З грудня по лютий – сезон свят, серфінгу та катання на лижах. Хоча взимку погода в Марокко може бути холодною й дощовою, особливо на півночі, а центрального опалення в місцевих будинках немає, цей період року все ж є чудовим часом для знайомства з Марракешем. Серед іншого, там та в інших великих містах туристи можуть насолодитися грандіозними святкуваннями Різдва та Нового року. Однак ціни значно зростають у пікові дати відпусток з 22 грудня по 7 січня. Водночас у розпал зими вершини Високого Атласу вкриті снігом, що дає чудові можливості для катання на лижах, а на узбережжі атлантичні хвилі найбільш стабільні саме взимку, що неминуче приваблює серферів.

– сезон свят, серфінгу та катання на лижах. Хоча взимку погода в Марокко може бути холодною й дощовою, особливо на півночі, а центрального опалення в місцевих будинках немає, цей період року все ж є чудовим часом для знайомства з Марракешем. Серед іншого, там та в інших великих містах туристи можуть насолодитися грандіозними святкуваннями Різдва та Нового року. Однак ціни значно зростають у пікові дати відпусток з 22 грудня по 7 січня. Водночас у розпал зими вершини Високого Атласу вкриті снігом, що дає чудові можливості для катання на лижах, а на узбережжі атлантичні хвилі найбільш стабільні саме взимку, що неминуче приваблює серферів. З червня по вересень – найкращий час для фестивалів і кайтсерфінгу. Водночас тим, хто погано переносить спеку, краще не їхати до Марокко в цей період року, адже в липні та серпні температура у внутрішніх районах країни може підніматися вище 38°C. Крім того, через сильну спеку більшість таборів у пустелі закриваються з червня по серпень. Водночас довгі літні дні та ночі в Марокко ідеально підходять для музичних заходів на відкритому повітрі (у період наймасштабніших фестивалів житло слід бронювати заздалегідь, а також бути готовими до вищих цін).

Ну а якщо ви хочете уникнути натовпів туристів, то варто їхати до Марокко під час Рамадану (дати слід перевіряти заздалегідь, оскільки вони змінюються з року в рік). Цей священний період – тихий і духовний час для знайомства з Марокко. І хоча багато закладів громадського харчування закриваються протягом дня, ви все одно знайдете місця, де можна поїсти, наприклад, у готелях.

Поради щодо відвідування Марокко

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше досвідчений турист назвав шість нюансів, які варто врахувати перед поїздкою до Марокко – від питань безпеки до вибору найкращих готелів.

Своєю чергою інфлюенсерка Ясс Наубель поскаржилася, що її затримали в марокканському аеропорту через негативний відгук у соцмережах про країну.

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