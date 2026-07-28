В Україні з’явиться нова монета в обігу: в НБУ розповіли деталі (фото)

В готівковий обіг буде введено 2 мільйони штук таких обігових пам’ятних монет.

Національний банк вводить у обіг нову обігову пам’ятну монету "Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".

Як повідомила пресслужба регулятора, монета вводиться з нагоди Дня вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

"Вона вшановує військових і цивільних, чиї життя обірвав російський полон, та нагадує про злочини проти українського народу, які не мають строку давності, про системну політику терору, яку Росія веде проти України", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

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Номінал обігової пам’ятної монети 10 гривень. Її аверс ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Водночас на її реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Частини ланцюга піднімаються вгору і трансформуються в силуети птахів – образи незламного духу, героїзму та світлого переходу у вічність тих, хто віддав своє життя за Україну. По колу розміщено напис "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні".

Поступово в готівковий обіг введуть 2 мільйони штук таких монет.

Пам’ятні монети України – останні новини

Раніше УНІАН писав, які пам’ятні монети стають популярними серед колекціонерів та одразу після випуску стрімко дорожчають, збагачуючи своїх власників.

При цьому у квітні НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену представнику фауни Чорнобиля - зубру. А 15 травня Нацбанк ввів у обіг дві нові пам’ятні монети - "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен".

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