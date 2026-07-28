Від 470 тисяч до 11 млн гривень: де в Україні найдорожчі та найдешевші приватні будинки

Столиця очолила рейтинг найдорожчих регіонів.

Вартість приватних будинків в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. Якщо у Києві за середній будинок просять понад 11 мільйонів гривень, то в Чернігівській області його можна купити менше ніж за пів мільйона.

За даними дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, Київ - лідер за вартістю. Медіанна ціна приватного будинку в столиці становить 10,46 – 11,08 млн грн (234 000 – 247 800 доларів).

Друге місце посідає Київська область, де у червні середня ціна перетнула позначку 5,5 млн грн (близько 123 000 дол.). Замикає трійку найдорожчих регіонів Закарпатська область з вартістю в діапазоні в 5,27 – 5,38 млн грн (117 800 – 120 300 дол.).

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Серед регіонів, де медіанна ціна перевищує 4 млн грн (90 000 дол.) стали Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.

Водночас у середньому ціновому сегменті аналітики відзначили Полтавську область - у середньому 1,1 млн грн (24 600 дол.), Житомирську - майже 1,2 млн грн (26 900 дол.), Кіровоградську - 1,2 млн грн (26 900 дол.), Тернопільську - 2,1 млн грн (47 000 дол.) та Вінницьку - 2,8 млн грн (62 600 дол.).

Натомість найдешевшими стали Чернігівська область - у середньому 474 тис. грн (10 600 дол.) та Сумська - 897 тис. грн (20 000 дол.), що пов’язано передусім із безпековою ситуацією.

Приватні будинки в Україні - останні новини

У першому півріччі 2026 року інтерес українців до купівлі будинків зростав. Кількість активних оголошень збільшилася на 15%, а середня кількість відгуків на одне оголошення – на 24%. Медіанна вартість будинків становила 78 494 дол.

У червні повідомлялося, що медіанна вартість оренди будинку у Києві станом на травень становила 110 тис. грн, що на 16% вище, ніж у травні минулого року. У низці населених пунктів Київської області зростання цін виявилося ще стрімкішим.

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