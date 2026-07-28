METRO повністю зупиняє роботу торговельного центру в одному з найбільших українських міст

Рішення ухвалили через вимушені перерви, спричинені безпековою ситуацією.

Торговельний центр METRO в Запоріжжі, розташований за адресою Оріхівське шосе, 7-А, тимчасово призупиняє свою діяльність з 1 серпня 2026 року. Про це мережа повідомила у Facebook.

"Ми ухвалили це непросте рішення через регулярні вимушені перерви, пов’язані з безпековою ситуацією", – зазначили у METRO.

Згідно з правилами METRO Україна, під час повітряної тривоги торговельні центри тимчасово припиняють роботу задля безпеки відвідувачів і працівників. Як кажуть у мережі, за таких обставин забезпечити стабільну діяльність та належний рівень обслуговування неможливо.

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У METRO додали, що HoReCa-доставка (постачання товарів для готелів, ресторанів і кафе) METRO у Запоріжжі та області продовжує працювати у штатному режимі. Замовлення клієнтів забезпечуватимуться завдяки постачанню з інших торговельних центрів мережі.

Найближчі торговельні центри METRO для мешканців Запоріжжя розташовані у Дніпрі та Кривому Розі. Про дату відновлення роботи магазину METRO повідомлять додатково на офіційному сайті компанії та її сторінках у соціальних мережах.

Закриття магазинів в Україні – інші новини

Раніше мережа супермаркетів "Арсен" офіційно підтвердила закриття всіх своїх магазинів в Україні. Також у різних регіонах країни припинили роботу мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал".

У лютому стало відомо, що компанія Inditex, яка володіє брендом одягу Zara, розірвала договори оренди з торговельно-розважальними центрами у Дніпрі. Причиною такого рішення стали безпекові ризики.

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