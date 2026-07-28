Стародавні сліди розкрили, якими на зріст були родичі людини 1,4 мільйона років тому

Міжнародна група дослідників із США та Кенії проаналізувала безліч скам’янілих слідів, залишених групою з восьми гомінідів Paranthropus boisei

Стародавні сліди, що збереглися вздовж берегів кенійського озера Туркана, змінюють уявлення вчених про одного з вимерлих родичів людства. Про це пише Phys.org.

У статті, опублікованій у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, описується набір викопних слідів, залишених групою древніх родичів людини, які пересувалися вздовж берега озера понад 1,4 мільйона років тому.

Зазначається, що міжнародна група дослідників із США та Кенії проаналізувала безліч скам’янілих слідів, залишених групою з восьми гомінідів Paranthropus boisei. Сліди були вперше виявлені майже 50 років тому на півночі Кенії Кей Беренсмейер, старшою науковою співробітницею-геологом та кураторкою палеонтології хребетних у Національному музеї природної історії Смітсонівського інституту. Команда Беренсмейєр вперше виявила сліди в 1978 році й досліджує, як місцева геологія зберегла так багато стародавніх слідів у цьому місці.

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Дослідження очолив Кевін Хатала, доцент кафедри біології в Університеті Чатем у Піттсбурзі та науковий співробітник Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка в Лейпцигу, Німеччина.

"Кожне місце є знімком нашого минулого, і ми швидко створюємо фотоальбом із кількома різними вікнами, що дозволяють поглянути на анатомію, пересування, поведінку та навколишнє середовище гомінідів у ранньому плейстоцені", – сказав Хатала.

Архів слідів у Кенії розширюється

За словами Пуріті Кіури, дослідника з Національних музеїв Кенії в Найробі та співавтора нової статті, нове місцезнаходження слідів є одним із найдетальніших знімків на сьогоднішній день і підкреслює глобальне значення палеоантропологічних пам’яток навколо кенійського озера Туркана. Вона сказала:

"Відкриття цих викопних слідів уздовж берегів озера Туркана підтверджує глобальне значення регіону для розуміння еволюції людини, зберігаючи чудові свідчення того, як жили наші давні родичі 1,4 мільйона років тому. Це ще більше зміцнює позиції Кенії як одного з провідних світових регіонів із найбагатшою палеоантропологічною спадщиною та підкреслює нашу відповідальність за захист цієї безцінної спадщини".

Цікаво, що під час польового сезону 1978 року деякі з її кенійських колег розкопували траншею для вивчення різних геологічних шарів, коли Беренсмейєр помітила глибоке округле заглиблення у скелі – відбиток лапи бегемота. Група розкопала цей шар і акуратно очистила поверхню, виявивши кілька слідів гомінідів, втиснутих у стародавні відкладення.

Ця знахідка була особливо цікавою для Беренсмейєр, оскільки відбитки лап дають уявлення про поведінку древніх людей, яке часто важко отримати з окаменелих кісток і фрагментів.

Мить, що збереглася в багнюці

"З наукової точки зору особливість відбитків ніг полягає в тому, що вони зберігають мить у часі. Вони також дозволяють людям набагато легше співвідносити себе з цими скам’янілостями, ніж з ізольованим фрагментом кістки чи щелепи", – сказала Беренсмейєр.

Цікаво, що вченим знадобилося кілька десятиліть, щоб зрозуміти справжні масштаби цієї викопної доріжки слідів, яка отримала назву GaJi10. Після того, як Беренсмейєр та її команда вивчили перші відбитки, місце було засипано піском, щоб зберегти його для майбутніх досліджень.

У 2016 та 2023 роках команда повернулася й виявила безліч інших відбитків, що збереглися на тому самому шарі. Загалом на ділянці GaJi10 збереглося 21 відбиток, залишений вісьмома особинами, а також сліди численних бегемотів, антилоп та інших тварин.

Команда використала вулканічний попіл у навколишніх породах, щоб датувати слідову доріжку раннім плейстоценом, приблизно 1,43 мільйона років тому. У той час береги озера Туркана були населені різноманітними тваринами, зокрема крокодилами, слонами та двома різними видами давніх родичів людини, або гомінінів: P. boisei, кремезний вид із потужними зубами, та Homo erectus, потенційний прямий предок сучасних людей.

У 2024 році члени дослідницької групи, зокрема Хатала та Беренсмейер, описали в цьому районі дещо давнішу доріжку слідів, що зберегла відбитки обох видів древніх гомінінів, продемонструвавши, що вони населяли одні й ті самі місця проживання протягом сотень тисяч років. Беренсмейєр сказала:

"Ми не можемо сказати, як два різних гомініни взаємодіяли на мулистих мілинах, але ми знаємо, що вони обидва були тут у цей час".

Дивовижні підказки про Paranthropus

Важливо, що команда проаналізувала анатомію та моделі пересування викопних відбитків ніг GaJi10 і визначила, що вони були залишені Paranthropus. Висновок виявився несподіваним, оскільки сліди за розміром були схожі на сліди, залишені Homo erectus, який тривалий час вважався значно більшим за Paranthropus.

"Розміри відбитків вказують на людиноподібні розміри тіла – до 1,8 метра у висоту та близько 75 кілограмів", – сказав Хатала.

Отримані дані свідчать про те, що два гомініди схожих розмірів мешкали в одному середовищі одночасно.

Нове місцезнаходження слідів також показує, що дорослі самці Paranthropus іноді пересувалися групами.

"Той факт, що вісім особин P. boisei, переважно дорослі самці, судячи з усього, подорожували разом групою, без самок і дитинчат, вказує на складну соціальну структуру цього виду. Можливо, вони жили великими групами, де самці конкурували за самок, але також іноді терпіли один одного заради безпеки в небезпечному середовищі", – сказав Ніл Роуч, дослідник з Гарвардського університету, співавтор нової статті.

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