Експерти назвали смартфон за $200, якого більшості людей вистачить 'з головою'

Moto G Power 2025 забезпечує тривалий час автономної роботи, підтримку бездротової зарядки і функції, що рідко зустрічаються у бюджетному класі.

Поки компанії продовжують випускати флагмани вартістю понад $1000, дедалі більше експертів сходяться на думці, що більшості користувачів такі пристрої просто не потрібні. Смартфони середнього та бюджетного класу сьогодні здатні запропонувати практично все необхідне для повсякденного використання.

Як зазначають оглядачі Android Police, Moto G Power (2025) стане оптимальним вибором для більшості користувачів. За рекомендованою ціною 300 доларів телефон уже здавався гарною покупкою, але зі знижкою до $200 він став однією з найпривабливіших пропозицій на ринку.

Головною перевагою Moto G Power (2025) називають вдале поєднання характеристик і ціни. Смартфон отримав 6,8-дюймовий екран із частотою оновлення 120 Гц, процесор Dimensity 6300, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої, яку можна розширити за допомогою картки microSD. Цього достатньо для комфортної роботи із застосунками, перегляду відео, спілкування в месенджерах та виконання більшості повсякденних завдань.

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Ще одним вагомим аргументом стала автономність. Акумулятор ємністю 5000 мАг без проблем забезпечує цілий день роботи без підзарядки. Крім того, є підтримка бездротової зарядки потужністю 30 Вт, що є рідкістю для недорогих смартфонів.

За фотоможливості відповідає основна камера на 50 Мп, доповнена 8-мегапіксельним надширококутним модулем. Для селфі передбачена фронтальна камера на 16 Мп. Експерти відзначають, що при хорошому освітленні якість знімків цілком гідна, хоча в темний час доби результати поступаються дорожчим моделям.

Moto G Power постачається з Android 15 і, як очікується, отримає фінальне оновлення до Android 17. Незважаючи на відносно короткий термін програмної підтримки порівняно з деякими конкурентами, за 200 доларів це один із найвигідніших смартфонів на ринку.

Раніше фахівці бенчмарку AnTuTu опублікували рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціна-потужність. Так, найвигідніший для купівлі флагман сьогодні продає iQOO, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

УНІАН писав, що бюджетні смартфони за 200 доларів у 2027 році можуть стати рідкістю або взагалі зникнути. Причина – стрімке зростання попиту на пам'ять для систем ШІ, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

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