Росія обмежує можливості для висловлення незгоди на тлі громадського обурення, - WP

Важливо, що з того часу, як суспільне невдоволення ударами по РФ переросло у відкрите обговорення, рейтинги Путіна продовжували падати.

Напередодні вересневих парламентських виборів Кремль розпочав нову кампанію з придушення антивоєнних настроїв, заборонивши балотуватися кандидатам, які виявляють хоч якусь незгоду з війною в Україні. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що нові репресії викликають здивування, оскільки навесні на якийсь час, здавалося, відкрилося рідкісне вікно для інакодумства, і влада створила своєрідний запобіжний клапан для зростаючого невдоволення війною. Однак прихильники жорсткої лінії беруть гору.

Останніми тижнями ліберально налаштована партія "Яблуко", яка намагається проводити кампанію під гаслом "За мир і свободу", зазнає дедалі більшого тиску по всій країні. А найвідомішому російському нібито "антивоєнному" політику Борису Надєждіну, який намагався балотуватися як незалежний кандидат, заборонили брати участь у передвиборчій кампанії.

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"Російська влада не має наміру надавати трибуну людям з антивоєнними поглядами на виборах. Зараз немає жодного помітного голосу проти війни", - заявив Андрій Колесников, незалежний політолог із Москви.

Аналітики вважають, що нещодавні оскарження реєстрації "Яблука" у кількох регіонах можуть призвести до повного виключення партії з федеральних виборів - крок, який може зміцнити позиції путінської "Єдиної Росії".

За словами Надєждіна, сили в Кремлі вирішили покласти край публічному інакодумству. Він сказав:

"Люди дедалі менше довіряють Путіну та "Єдиній Росії", бо війна прийшла до них. Щодня вибухають склади та нафтові бази. Люди гинуть. І в цій ситуації вони намагаються позбутися найпомітніших політичних діячів, таких як я та "Яблуко", які виступають проти війни, за мир і свободу".

Важливо, що відтоді, як суспільне невдоволення переросло у відкрите обговорення, рейтинги Путіна продовжували падати. На думку аналітиків та опозиційних політиків, зниження його популярності підвищило ставки на парламентських виборах.

"Все більше людей не розуміють, чи є у влади хоча б план виходу з ситуації, що склалася внаслідок війни, і чи виправдані всі ці жертви та втрати, яких зазнають російське суспільство та економіка", - сказала Тетяна Станова, старша наукова співробітниця Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

За її словами, 2026 рік - поворотний момент.

"У перші чотири роки війни люди жили з усвідомленням того, що влада знає, що робить. Тепер вони не знають, чого очікувати завтра, і виникає відчуття, що ситуація виходить з-під контролю, а у влади немає плану. Усі живуть сьогоднішнім днем, а Путін, здається, далекий від реальності", - заявила Станова.

Зазначається, що в Кремлі досі немає єдиної думки щодо того, як впоратися з ситуацією, що загострюється.

"В оточенні Путіна триває дискусія про те, що робити. Спецслужби просто намагаються всіх придушити… А інша частина адміністрації намагається якось працювати… і домогтися хоч якогось прийнятного результату на виборах. Але це стає дедалі складніше", - сказав Надєждін.

Що відбувається в оточенні Путіна

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ідею припинення війни в Україні підтримують не лише її міжнародні партнери, а й люди з оточення Путіна.

Він наголосив, що Україна вже запропонувала власні ініціативи для наближення миру, а небажання Кремля завершити війну лише погіршує становище самої Росії.

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