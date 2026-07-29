'Путін у безвихідній ситуації': Сікорський попередив, до чого може вдатися очільник Кремля

Очільник МЗС Польщі попередив, що "безвихідна" ситуація, в якій опинився Путін, може спонукати його вчинити "щось ризиковане".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що Росія припинить "свою злочинну авантюру" в Україні "доки для Москви ще не стало занадто пізно", повідомляє TVP World.

В етері телеканалу Сікорський також додав, що президент Росії Володимир Путін перебуває під тиском і може вчинити "щось ризиковане".

"Російська економіка починає відчувати труднощі. Росіяни вже не можуть вдавати, що це якась зовнішня, спеціальна військова операція. Питання полягає в тому, чи готовий Путін до угоди", – заявив Сікорський у вівторок у програмі "On the Record".

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Сікорський зазначив, що "можливості Путіна менші, ніж ми думали, але його наміри ще гірші":

"Він, очевидно, дезінформований. Він, очевидно, не має реалістичного уявлення про своє становище та свої перспективи. Бо інакше він би уклав угоду, щоб покласти край війні, яку Москва розв’язала проти України у 2022 році".

Путін у "безвихідній" ситуації

Очільник МЗС Польщі попередив, що "безвихідна" ситуація, в якій опинився Путін, може спонукати його вчинити "щось ризиковане" на тлі побоювань, що Росія, можливо, планує розширити конфлікт в Україні далі на захід.

"Хворий чоловік зі зброєю – це все одно чоловік зі зброєю. Саме тому ми витрачаємо стільки коштів на оборону, щоб переконати Путіна: будь-який конфлікт із Польщею обійдеться йому ще дорожче, ніж його злочинна війна проти України", - наголосив він.

Нові санкції США проти РФ

Сікорський вважає, що "той факт, що США тепер визнали, що Україна має свої козирі, і доклали надзвичайно успішних зусиль для вирівнювання шансів, є хорошим знаком".

Сікорський висловив сподівання, що Трамп "вшанує" пам’ять покійного республіканця Ліндсі Грема, "нарешті запровадивши певні санкції проти Росії", оскільки війна в Україні перебуває на критичному етапі.

Нові заяви Путіна про Польщу

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Путіна, Росія "була єдиним гарантом територіальної цілісності України, доки Київ не оголосив Москву ворогом". При цьому, він висловив думку, що регіони на Заході України , які нібито "Сталін подарував" Україні, "рано чи пізно" повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії. Російський диктатор з упевненістю заявив, що "перемога буде за Росією, а ворог буде розгромлений". За його словами, Москва відповідає на бойові дії, розв'язані Україною за підтримки Заходу.

Також ми писали, що речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр заявив, що не погоджується з словами Путіна стосовно того, що західні землі України перейдуть до Польщі, Румунії та Угорщини. Вевюр назвав цю заяву "цинічною спробою спровокувати протистояння між союзниками". Речник МЗС Польщі підкреслив, що Варшава не мала, не має і не матиме жодних територіальних претензій до України. Він запевнив, що Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

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