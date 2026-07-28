Сенатори США домовилися про законопроєкт щодо санкцій проти РФ та Ірану, – Bloomberg

Президент США підтримав цей захід, голосування в Сенаті вже незабаром.

Двопартійна група сенаторів оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроекту, який дозволить президенту США Дональду Трампу вводити більше обмежень проти великих покупців російських енергоносіїв, а також проти Ірану.

Трамп дав зрозуміти, що підтримує цей захід, за який виступав покійний сенатор Ліндсі Грем, і процедурне голосування щодо нього заплановано на вечір вівторка, пише Bloomberg.

Законопроект продовжує дію санкцій проти Ірану та окремо виділяє російський експорт газу й нафти, наділяючи президента повноваженнями вводити мита проти п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також проти п’яти країн, які найбільшою мірою допомагають Росії ухилятися від енергетичних санкцій, згідно з текстом, оприлюдненим у вівторок.

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Хоча цього закону довго домагалися Грем та інші палкі прихильники України, він може поставити під загрозу й без того нестабільні торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які є найбільшими покупцями російських енергоносіїв, пишуть ЗМІ.

Деякі законодавці-демократи виступають проти законопроекту, попереджаючи, що Трамп може використати його як юридичне обґрунтування для введення нових широких мит.

Законопроект про санкції – подробиці

Повідомляється, що законопроект має високі шанси пройти Сенат цього тижня. Палата представників пішла на серпневі канікули, тому закон набуде чинності не раніше вересня.

Законопроект продовжує дію Закону про санкції проти Ірану 1996 року до 2031 року, запобігаючи можливій перерві в дії повноважень. Цей закон запроваджує вторинні економічні санкції проти неамериканських компаній, які ведуть справи з Іраном, і мав втратити чинність цього року.

Законопроект також дозволяє президенту ввести загальне мито в розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США, та додаткове мито у розмірі 100% проти п’яти найбільших імпортерів енергоносіїв і країн, які імпортують російську сиру нафту або природний газ чи сприяють ухиленню від санкцій.

Внесена цього тижня в останню хвилину поправка обмежує нові повноваження щодо введення мит п’ятьма роками.

Раніше Білий дім робив спроби ввести санкції проти Росії, але надав низку тимчасових винятків для продажу нафти після того, як закриття Ормузької протоки під час війни з Іраном спровокувало глобальний тиск на нафтові ринки. Термін їхньої дії закінчився минулого місяця.

Візит Зеленського до США – останні новини

Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, а пізніше того ж дня український лідер має зустрітися з законодавцями в Капітолії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в NYT розповіли, чого Трамп очікує від зустрічі із Зеленським. Зеленський, наприклад, сподівається відновити мирні переговори, що зайшли в глухий кут, у війні України проти Росії та домогтися більшої допомоги від США у сфері озброєння, особливо протиповітряної оборони.

Крім того, ми також повідомляли, що всі 100 сенаторів США запрошені на зустріч із Зеленським у Капітолії.

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