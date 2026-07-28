На Дунаї сів на мілину круїзний лайнер із 238 людьми: судно не змогли звільнити

Інцидент стався за межами судноплавного каналу на румунському березі річки.

У ніч на понеділок, 28 липня, пасажирське судно під швейцарським прапором застрягло на Дунаї неподалік від міста Гірла-Маре в Румунії, яка вислала російського дипломата після інцидентів із дронами. Про це повідомляє Radio Romania Oltenia-Craiova.

На борту "Вікінг Уллур" перебували 186 пасажирів і 52 члени екіпажу, але влада заявляє, що всі в безпеці.

Інцидент стався за межами судноплавного каналу на румунському березі річки. Судно прямувало до болгарського міста Відін після завершення формальностей для в’їзду до Румунії через прикордонний пункт Дробета-Турну-Северин.

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Зазначається, що спроба розблокувати судно власними силами зазнала невдачі. Низький рівень води в Дунаї міг призвести до пошкодження судна. Екіпаж намагався звільнити судно без сторонньої допомоги, але маневр виявився безуспішним. Технічне судно "Конкордія", що належить Управлінню нижнього Дунаю, прибуло в район і проводить вимірювання для пошуку вирішення проблеми з посадкою на мілину.

"Пасажирське судно сіло на мілину за межами судноплавного каналу, вище міста Четате, на румунському березі Дунаю. Була зроблена спроба посадити судно на мілину власними силами, але маневр виявився безуспішним. У цьому районі перебуває технічне судно "Конкордія", яке проводить вимірювання рівня води для пошуку вирішення проблеми з посадкою на мілину. Капітан судна "Вікінг Уллур" не повідомив про інші проблеми. Пасажири та члени екіпажу в безпеці, навігація в цьому районі триває у звичайному режимі", - повідомило зональне управління капітанських кадетських корпусів Дробета-Турну-Северин.

Річковий рух не порушено

Цікаво, що судно поки що не зверталося з проханням про екстрене втручання, і про жодні додаткові технічні проблеми не повідомлялося. Оскільки судно перебуває за межами судноплавного каналу, інші судна можуть продовжувати рух у цьому районі.

Круїзні лайнери

Найбільший пасажирський лайнер у світі Legend of the Seas розпочав свої перші рейси Середземним морем, і один із пасажирів уже встиг детально зняти його на відео.

Ролик під назвою "Ось як виглядає найбільший круїзний корабель у світі!" з’явився в мережі 18 липня і за короткий час набрав понад 100 тисяч переглядів. Автор каналу став одним із перших, хто так детально показав палуби та розваги найбільшого круїзного судна.

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