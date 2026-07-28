Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі: президент України розкрив перші деталі

Лідери України та США говорили, зокрема, про виробництво ракет-перехоплювачів до "Петріот".

У Білому домі за зачиненими дверима без участі преси відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Як зазначив президент України, з американським лідером відбулася "хороша зустріч" в Овальному кабінеті.

"Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України. Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", - заявив Зеленський.

Відео дня

Також президент України додав, що йшлося про дипломатію.

"Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", - повідомив Зеленський.

Україна та США - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що перший пріоритет – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою.

Сьогодні у Вашингтоні ще Зеленський братиме участь у Національній церемонії прощання з померлим сенатором Ліндсі Гремом. Також запланована окрема зустріч із сенаторами-співавторами санкційного законопроєкту Грема та іншими конгресменами.

Зокрема, санкційний законопроєкт має десятки прихильників з обох партій. У тексті документу передбачається запровадження тарифів на товари від п'яти найбільших світових покупців російської нафти або природного газу, включаючи Китай та Індію. Також документ містить положення про санкції проти російського диктатора Володимира Путіна, вищих російських політичних і військових керівників, російських фінансових інституцій і енергетичних проєктів.

У липні Зеленський і Трамп вже зустрічалися в Анкарі на полях саміту НАТО. Зокрема, 8 липня Трамп повідомив, що США можуть надати Україні дозвіл на виробництво перехоплювачів до комплексів Patriot.

Разом з тим, американська компанія Lockheed Martin, яка є власником технології ракет до Patriot і є їх основним виробником, вже надала згоду на передачу Україні ліцензії.

Зеленський повідомляв, що Україна має намір до кінця року запустити своє виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot за ліцензією від США.

Вас також можуть зацікавити новини: