Сьогодні вночі «проллється» сильний метеоритний дощ

Сплеск активності метеоритного потоку Драконідів, породжених кометою Джакобіні-Ціннера, надасть жителям Північної півкулі можливість у ніч на неділю спостерігати тисячі метеоритів, які згорають у щільних шарах атмосфери, повідомляє NEWSru.

Астрономи вважають посилення активності метеоритного потоку Драконід рідкісним явищем - раніше воно спостерігалося в 1933 і 1946 роках. У ніч на неділю всі бажаючі можуть спостерігати до тисячі метеоритів на годину: це означає, що метеорит падатиме щотри-щочотири секунди.

Побачити їх можна буде неозброєним оком, але багато що залежатиме від погоди. Спостерігати згорання дрібних твердих тіл у щільних шарах атмосфери може перешкодити і місяць, який зараз у повній фазі.

Комета Джакобіні - Ціннера була відкрита французьким ученим М.Джакобіні в сузір`ї Водолія 20 грудня 1900 року.