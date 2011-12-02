У Калуші проходить чемпіонат зі стрибків через скакалку

У Калуші Івано-Франківської області розпочався чемпіонат міста зі стрибків через скакалку.

Як повідомляють місцеві засоби масової інформації, з 1 грудня по 22 лютого у Калуші відбуватиметься міжгалузевий чемпіонат зі стрибків через скакалку, фінальні змагання якого пройдуть 23 лютого 2012 року - у шосту річницю з часу створення Калуського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». До участі у ньому запрошено жінок віком від 18 до 60 років.

Загальне керівництво підготовкою, організацією та проведенням змагань здійснює громадська організація «Спорт для всіх».