У Калуші проходить чемпіонат зі стрибків через скакалку
15:11, 02 грудня 2011Курйози
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Запрошено жінок віком від 18 до 60 років
У Калуші Івано-Франківської області розпочався чемпіонат міста зі стрибків через скакалку.
Як повідомляють місцеві засоби масової інформації, з 1 грудня по 22 лютого у Калуші відбуватиметься міжгалузевий чемпіонат зі стрибків через скакалку, фінальні змагання якого пройдуть 23 лютого 2012 року - у шосту річницю з часу створення Калуського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». До участі у ньому запрошено жінок віком від 18 до 60 років.
Загальне керівництво підготовкою, організацією та проведенням змагань здійснює громадська організація «Спорт для всіх».
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