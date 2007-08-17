Луценко покаже журналістам свій годинник за 12 тис. євро

Коштовний годинник фірми «Breget» лідеру блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрію ЛУЦЕНКУ подарував міністр внутрішніх справ Росії Рашид НУРГАЛІЄВ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар лідера НУ-НС Інна КИСІЛЬ, коментуючи повідомлення в деяких засобах масової інформації про те, що Ю.ЛУЦЕНКО носить годинник Breget за 12 тис. євро. ЗМІ зазначали, що таких годинників у світі всього 300 штук, і вони були випущені до святкування 300-річчя Санкт-Петербурга.

«Цей годинник Юрію Віталійовичу подарував його колега, міністр внутрішніх справ Російської Федерації Рашид НУРГАЛІЄВ під час святкування Дня російської міліції», - заявила І.КИСІЛЬ.

Вона також повідомила, що у Ю.ЛУЦЕНКА є й інші годинники, подаровані від колишніх колег – міністрів внутрішніх справ Грузії та Вірменії.

“Після повернення з регіонального туру Юрій Віталійович готовий продемонструвати ці подарунки журналістам”, - пообіцяла І.КИСІЛЬ.