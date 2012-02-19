На Прикарпатті зліпили найбільшого сніговика (фото)

Вчора, 18 лютого, в туристичному комплексі «Буковель» зліпили найбільшого сніговика і тим самим встановили рекорд України в категорії «Розміри, масові заходи».

Як повідомили УНІАН у дирекції туристичного комплексу, сніговика ліпили діти та молодь.

Експертна комісія, в яку входили заслужені артисти України Марта ШПАК та Євген НИЩУК, голова Рожнятівської районної ради Анатолій ДИРІВ, депутати обласної ради Микола РІЗНИК і представник Книги рекордів України Микола ЗЕЛІНСЬКИЙ, зафіксували рекорд. Сніговика зліпили висотою 4 метри 85 сантиметрів, кількість учасників рекорду – близько триста осіб.

Учасникам створення сніговика вручили пам’ятні дипломи, які підтверджують встановлений рекорд. До ліплення сніговика долучились гості ТК «Буковель», а також діти-сироти, які приїхали в Карпати завдяки підтримці Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Основна мета заходу - пропаганда здорового способу життя, згуртованості дітей та молоді для активного відпочинку, проведення дозвілля з користю для себе.

Фото - з сайту paralleli.if.ua