Переможець кулінарного рейтингу з'їв кілограм сала за 9 хвилин

Агентство УНІАН та Інтернет-проект “Тут і там” назвали переможців рейтингу кулінарних фестивалів та свят України “Їли-пили-2011”.

За підсумками минулого року, повідомляють організатори, заявки на участь у рейтингу подали більш як 30 кулінарних фестивалів та свят, які проводились на території України – від сільських та районних до всеукраїнських та міжнародних. “При формуванні рейтингу, - говорить голова експертної ради рейтингу, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО, враховувались різні критерії: скільки років фестивалю чи святу, як багато гостей та учасників взяли участь у ньому, якою була географія фестивалю, які рекорди було встановлено. Оскільки важко співставити різні за масштабами, географією та статусом фестивалі, ми відійшли від минулорічного простого ранжування фестивалів за принципом “перше-друге та наступні місця” і обрали кращі фестивалі та свята за кількома номінаціями”.

У номінації “Наймасштабніші фестивалі”, повідомляють організатори, лідерами визнано: Фестиваль любителів сала “З любов`ю … до сала” (Луцьк), Фестиваль “Червене вино” (Мукачеве, Закарпаття), Фестиваль вина та меду “Сонячний напій” (Ужгород), Свято сиру та вина, Свято шоколаду, “На каву до Львова” та Свято пампуха (всі - Львів).

У номінації “Найкреативніші фестивалі” кращими визнано: Фестиваль дерунів у Коростені (Житомирщина), “Короп-фест” (Тернопільщина), Фестиваль різників у селі Геча (Закарпаття), Фестиваль любителів сала “З любов`ю … до сала” (Луцьк) та Фестиваль полуниці в Черкасах.

У номінації “Вдалий старт” (фестивалі та свята, що пройшли вперше) кращим став Фестиваль вина в Києві.

У номінації “Найсмачніша традиція” поза конкуренцією був Фестиваль “Червене вино” (Мукачево, Закарпаття), який проводився в 16-й раз (найближчі суперники - Фестиваль вина та меду “Сонячний напій” (Ужгород) та Свято кавунів на Херсонщині пройшли вшосте).

У номінації “Рекорди від гурманів” перемогли: виготовлення футбольного м`яча з сала діаметром більш як 6 метрів і вагою понад 400 кг та конкурс на швидкість поїдання сала, де переможець з`їв 1 кг сала з новим світовим рекордом - менш як за 9 хвилин – на Фестивалі “З любов`ю до… сала “ у Луцьку; випікання 20-метрових млинців на Святі масляної в Черкасах; кавун вагою у 32,6 кг на Фестивалі кавунів на Херсонщині; приготування 42-метрового полуничного желе - на Фестивалі полуниці в Черкасах; складання з 15 тисяч елементів гігантського шоколадного серця - на Святі шоколаду в Львові, та створення за старовинним рецептом (без борошна) 120-кілограмового сирника - на Святі сира та вина у Львові.

“З кожним роком українські кулінарні свята стають все цікавішими та різноманітнішими, коментує підсумки рейтингу керівник сайту “Тут і там” Володимир ЗМАЖЕНКО. – Найбільше фестивалів присвячено, звичайно, трьом давнім українським “фішкам” – борщу, салу та вареникам. Формуються і свої традиції в регіонах, на карті країни можна позначити навіть нові, кулінарні столиці. “Хлібна столиця” - Черкащина, де шанують хліборобські традиції та проводять багато свят, пов’язаних з хлібом. “Солодкою столицею” все більше стає Львів з його фестивалями кави, шоколаду, пампуха та іншими. Нарешті, “м`ясною столицею” по праву є Закарпаття, де не розучились пекти цілого бика на вертелі та проводять регулярні оглядини опонентів вегетаріанців”.

Цього року, повідомляють організатори, рейтинг кулінарних фестивалів та свят “Їли-пили” було сформовано вдруге.