Національний ботанічний сад у Києві відкриває унікальну експозицію

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного ботанічного саду.

Як зазначається в повідомленні, створити в Ботанічному саду в Києві Корейський традиційний сад запропонував Республіці Корея уряд України з нагоди святкування в цьому році 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Корпорація LH (Korea Land and Housing Corporation) доклала великих зусиль до будівництва цього саду, привізши із Кореї матеріали та митців при повній підтримці уряду Кореї, підкреслили в прес-службі.

На експозиції «Корейський традиційний сад» представлена копія павільйону (пагоди), в якому бували корейські королі. «Зовнішній вигляд цього павільйону черпає натхнення у павільйоні «Аер’юнджун», що знаходиться у Палаці Чангдук у Сеулі, в Кореї. «Аер’юн» у буквальному перекладі означає «Любов до лотосу», що символізує шляхетну вдачу корейських вчених мужів, що зберігали дух і мужність перед лицем небезпеки. У 1997 році Палац Чангдук був визнаний ЮНЕСКО часткою світової культурної спадщини», - зазначається в повідомленні.

Важливою складовою «Корейського традиційного саду» є корейська брама. Вона побудована у традиційному корейському стилі з символом «тегеук» (символ інь-янь).

На експозиції буде представлено різноманіття рослинного світу Кореї. Національним символом Республіки Корея є квітка гібіскуса (Мугунхва). Крім цього, низка цінних видів флори Кореї збагатить експозиційно-колекційні фонди Національного ботанічного саду ім. Гришка НАН України.

«Ця акція є продовженням втілення перспективних планів Ботанічного саду щодо створення нових високодекоративних і художніх рослинних експозицій та садів світу», - відзначили в прес-службі.