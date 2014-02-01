У США заарештовано озброєного чоловіка, який погрожував Джорджу Бушу-молодшому

Про це повідомив ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство Reuters.

44-річний американський громадянин Бенджамін Сміт був затриманий в п'ятницю в Нью-Йорку співробітниками Секретної служби США, що охороняє чинних і колишніх перших осіб держави, а також членів їх сімей. Чоловіка затримали в автомобілі, припаркованому в районі Манхеттен, при собі у нього були заряджена рушниця, мачете та каністра з бензином.

Як повідомляється, співробітники служби безпеки вистежили Сміта за його мобільним телефонои. Чому чоловік вирішив відправитися саме в Нью-Йорк і де у цей момент знаходилися екс-президент і його сім'я, невідомо. Як зазначає агентство, після арешту Сміт прямо не називав причини свого вчинку, проте заявив, що розлучений і в даний момент намагається побудувати відносини з Барбарою Буш. Також у момент затримання Сміт, якому пред'явлені звинувачення в погрозах колишній першій особі держави, викрикував, що "Буш отримає своє".

У минулий четвер мати Сміта повідомила в поліцію, що виявила у себе вдома в місті Питтсфорд (штат Нью-Йорк) записку сина. В ній Сміт написав, що їде "працювати на Джорджа Буша-молодшого і Пентагон". "Я повинен убити дракона, і тоді Барбара Буш стане моєю", - говорилося в посланні.

На попередніх слуханнях, що відбулися в Нью-Йорку, прокурор висловив упевненість, що мова в записці йде про старшу доньку екс-президента США - 32-річну Барбару Пірс Буш, а не про його матір, яка має таке саме ім'я.

Згідно з федеральним законом США, погрози теперішнім або колишнім главам держави є серйозним злочином. Проте захист підсудного вказує на те, що в записці Сміта і його наступних висловлюваннях не було прямої і явної загрози на адресу 43-го президента США або членів його сім'ї.

Як зазначає агентство, долю Сміта має вирішити суд присяжних. Про дату винесення вироку не повідомляється.