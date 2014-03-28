Норвежець в якості покарання витатуював на руці чек з McDonald's

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на RB News.

18-річний Стиян Йеттердаль розповів, що зробити татуювання йому веліли друзі, які звинуватили його в тому, що він приділяє занадто багато уваги дівчатам. За умовами домовленості між приятелями, Йеттердаль в якості покарання за свою поведінку повинен був зробити тату або із зображенням Барді (на сідниці), або нанести на тіло чек із закусочної (на руку).

В результаті юнак зробив вибір на користь другого варіанту. Сам він заявив, що вважає вийшов малюнок найдивнішим своїм татуюванням (скільки їх всього, не уточнюється). При цьому Стиян підкреслив, що не шкодує про свій вчинок. «Може, в 50 або 60 років воно не буде здаватися настільки кумедним, але зрештою це мій вибір», - зазначив норвежець.

Коментуючи ситуацію, в мережі кафе швидкого харчування заявили, що не мають ніякого відношення до появи татуювання на тілі Йеттердля. У McDonald's запевнили: татуювання не є частиною рекламної кампанії ресторану. «Ми нічого про це не знали», - повідомила журналістам представниця закладу.