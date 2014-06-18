У харківському метро сепаратиста "прогнали" вигуками "Слава Україні"

У Харківській підземці проросійськи налаштований чоловік похилого віку вступив у гнівний діалог з прихильниками єдиної України.

Особливо розлютилася одна з пасажирок. Почувши лайку, вагон вибухнув, пише Харків. Вгороде. "Слава Україні! Героям слава!", "Одна, єдина, соборна Україна" - почали кричати пасажири. Сепаратист з фразою: "Росте покоління фашистів" покинув вагон на найближчій зупинці метро. Услід йому кричали: "Геть!".

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