У харківському метро сепаратиста "прогнали" вигуками "Слава Україні"
04:34, 18 червня 2014Курйози
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У Харківській підземці проросійськи налаштований чоловік похилого віку вступив у гнівний діалог з прихильниками єдиної України.
Особливо розлютилася одна з пасажирок. Почувши лайку, вагон вибухнув, пише Харків. Вгороде.
"Слава Україні! Героям слава!", "Одна, єдина, соборна Україна" - почали кричати пасажири.
Сепаратист з фразою: "Росте покоління фашистів" покинув вагон на найближчій зупинці метро. Услід йому кричали: "Геть!".
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