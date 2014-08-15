Жителі американського селища обрали своїм мером пса

Домашня тварина перемогла зі значною перевагою на виборах, в яких брали участь 12 місцевих жителів, пише Лента.ру.

Пес офіційно вступить на посаду в суботу, 16 серпня, під час щорічного ярмарку.

Для того щоб гідно представляти своє селище, Дюку довелося провести п'ять годин в салоні краси. Крім цього, йому вручили новий циліндр і почесну стрічку. Новообраний мер не став коментувати журналісткам свою перемогу на виборах, однак приязно подивився в камеру.

Пес буде виконувати обов'язки голови селища протягом року. Зарплату новообраному меру виділить місцевий зоомагазин, надавши йому річний запас собачого корму.

Жителі селища не перший роблять дивний вибір. Раніше мером ставала трирічна дитина і 16-річний підліток.