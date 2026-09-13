В ООН визнали, що на Україну чекає найсуворіша зима з початку війни

Занепокоєння викликане тим, що Росія систематично завдає ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Голова агентства ООН з розвитку Олександр Де Кроо заявив, що існує ризик гуманітарної катастрофи в Україні, якщо російські атаки перекриють доступ до електроенергії та води. Про це пише BBC.

Третій за значимістю чиновник ООН заявив, що зараз триває "гонка з часом", щоб відновити електромережу до настання зими та різкого зниження температури.

"Ця зима буде найсуворішою за час війни", - сказав Де Кроо, який раніше обіймав посаду прем’єра Бельгії.

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За його словами, Україна "вступає в цю зиму з дуже слабкою базою", і ООН "дуже, дуже стурбована... тим, чим може обернутися ця зима".

Він заявив, що занепокоєння викликане тим, що Росія систематично завдає ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

"Це АЗС, торгові центри, бізнес-центри, але особливо це стосується енергетичної інфраструктури, ліній електропередач тощо. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання", - сказав Де Кроо.

Він попередив, що це може призвести до "найгіршого сценарію", коли у людей виникнуть проблеми з доступом до опалення, а системи водопостачання та каналізації перестануть працювати:

"За таких температур, які тут спостерігаються, це може призвести до ситуації, дуже близької до гуманітарної катастрофи".

Зазначається, що в рамках зусиль з підготовки України до зими Програма розвитку ООН допомагає відновлювати об’єкти енергосистеми, пошкоджені минулої зими. Вона також створює більш стійкі та децентралізовані електростанції, які менш вразливі до нападів.

Де Кроо заявив, що завершення цієї складної та небезпечної роботи було "практично нездійсненним завданням".

"Вони відновлюють ці об’єкти в умовах постійної, безперервної повітряної тривоги. І вони знають, що працюють на об’єкті, який є мішенню", - додав він.

Прогнози на зиму

Раніше австрійський військовий експерт Маркус Райснер писав, що Росія розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну, завдаючи ударів не лише по військових цілях, а й по енергетиці та критичній інфраструктурі.

На його думку, в умовах практично незмінної лінії фронту Кремль може зробити ставку саме на виснаження українського суспільства.

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