Політик пояснює журналістам, що не має нічого спільного з нацистами.

У Намібії (Південна Африка) перемогу на місцевих виборах здобув політик на ім'я Адольф Гітлер Унона (Adolf Hitler Uunona). Він обійшов свого суперника, набравши 85% голосів.

Читайте такожУ Росії вирішили продавати марки з Гітлером (фото)

Як повідомляє Daily Mail, політик отримав крісло в одній з місцевих рад країни за списком правлячої партії SWAPO.

Адольф пояснює журналістам, що не має нічого спільного з нацистами і не бажає завоювати світ.

"Мій батько назвав мене на честь цієї людини. Він ймовірно не розумів, за що виступав Адольф Гітлер», - пояснив політик.

За його словами, в дитинстві він вважав своє ім'я абсолютно нормальним, і лише в підлітковому віці дізнався, що Гітлер хотів захопити планету.

Зазначається, що сучасна Намібія була колонією Німецької імперії з 1884 року і до кінця Першої світової війни. Чимало вулиць там дотепер носять німецькі назви, а люди беруть собі німецькі імена.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров