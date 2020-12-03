У Намібії (Південна Африка) перемогу на місцевих виборах здобув політик на ім'я Адольф Гітлер Унона (Adolf Hitler Uunona). Він обійшов свого суперника, набравши 85% голосів.
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Як повідомляє Daily Mail, політик отримав крісло в одній з місцевих рад країни за списком правлячої партії SWAPO.
Адольф пояснює журналістам, що не має нічого спільного з нацистами і не бажає завоювати світ.
"Мій батько назвав мене на честь цієї людини. Він ймовірно не розумів, за що виступав Адольф Гітлер», - пояснив політик.
За його словами, в дитинстві він вважав своє ім'я абсолютно нормальним, і лише в підлітковому віці дізнався, що Гітлер хотів захопити планету.
Зазначається, що сучасна Намібія була колонією Німецької імперії з 1884 року і до кінця Першої світової війни. Чимало вулиць там дотепер носять німецькі назви, а люди беруть собі німецькі імена.
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