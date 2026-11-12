Гори в Італії розколюються на глибині 30 кілометрів: вчені виявили незвичайний процес

Саме через це явище Апенніни продовжують підніматися й тремтіти.

Під Апеннінськими горами в Італії, приблизно на глибині 30 кілометрів, відбувається повільне розшарування земної кори. Нижні її шари відокремлюються від верхніх і занурюються в мантію Землі. Цей процес, який називається деламінацією, може пояснити, чому гірський ланцюг продовжує деформуватися, підніматися та зазнавати землетрусів. До такого висновку дійшли вчені під керівництвом геолога Стефано Тавані з Флорентійського університету, пише Il Messaggero.

За даними дослідників, процес розпочався близько 10 мільйонів років тому, але особливо важливу роль у тектонічній активності регіону почали відігравати останні два мільйони років. Відокремлення нижньої частини земної кори відбувається поступово, немов розстібається гігантська блискавка, просуваючись із заходу на схід.

Раніше формування Апеннін пояснювали розширенням Тірренського моря та стисканням земної кори зі сходу. Однак приблизно два мільйони років тому ці процеси суттєво сповільнилися, тоді як гори продовжили рухатися й залишатися сейсмічно активними. Деламінація може пояснити цю особливість.

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Для дослідження вчені об’єднали дані GPS-спостережень за 30 років, супутникових радарів, каталоги землетрусів та геологічні моделі надр.

З’ясувалося, що різні ділянки Апеннін рухаються неоднаково. У внутрішній частині гір земна кора розтягується, а ближче до Адріатичного моря та Паданської рівнини стискається. Швидкість розтягування сягає приблизно 4 мм на рік, а стискання – близько 2 мм.

Дослідження допомагає краще зрозуміти геологічну еволюцію Апеннін та розташування активних розломів. Однак передбачати землетруси за його допомогою поки що неможливо: процес відбувається надто глибоко під землею.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, чому зростає великий американський розлом Ріо-Гранде.

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