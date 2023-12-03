Її очолює самопроголошений гуру Нітьянанда, якого розшукують в Індії за кількома звинуваченнями, включаючи сексуальне насильство.

Урядовий чиновник Парагваю був звільнений після того, як з'ясувалося, що він підписав меморандум про взаєморозуміння з представниками вигаданої країни індійського гуру-втікача, які, судячи з усього, також обдурили кількох інших чиновників в цій південноамериканській країні.

Арнальдо Чаморро був замінений на посаді керівника апарату Міністерства сільського господарства Парагваю в середу незабаром після того, як стало відомо, що він підписав "декларацію" з представниками Сполучених Штатів Кайласи, пише Guardian.

На веб-сайті Кайласи вигадана країна описується як "відродження давньої освіченої індуїстської цивілізаційної нації, відродженої переміщеними індусами з усього світу". Її очолює самопроголошений гуру Нітьянанда, якого розшукують в Індії за кількома звинуваченнями, включаючи сексуальне насильство.

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Серед іншого, в "декларації" від 16 жовтня висловлювалося "щире бажання і рекомендація уряду Парагваю розглянути, вивчити і активно домагатися встановлення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Кайласи і підтримати прийом Сполучених Штатів Кайласи "як суверенної і незалежної держави в різних міжнародних організаціях, включаючи, серед іншого, організацію Об'єднаних Націй", - йдеться в копії угоди, опублікованій в соціальних мережах.

Представники вигаданої країни зустрілися з Чаморро і міністром сільського господарства Карлосом Хіменесом, повідомив Чаморро в радіоінтерв'ю.

Під час інтерв'ю Чаморро зізнався, що не знає, де знаходиться Кайласа, І сказав, що підписав те, що він назвав "меморандумом про взаєморозуміння", оскільки вони запропонували допомогти Парагваю з ряду питань, включаючи зрошення.

Це одкровення викликало скандал і багато насмішок у соціальних мережах у Парагваї, але це далеко не перший раз, коли самопроголошені представники Сполучених Штатів Кайласи обдурили міжнародних лідерів.

На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах Кайласи, також видно, як представники вигаданої країни підписують угоди з місцевими лідерами муніципалітетів Марія-Антонія і Карпаї. Аккаунт в соціальній мережі відзначив кожне з цих підписань. За повідомленнями ЗМІ, представники Сполучених Штатів Кайласи взяли участь у двох засіданнях комітетів ООН в Женеві в лютому.

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