Чиновники спочатку відмовились зареєструвати шлюб, і подальші судові позови, які вони подали до окружного та високого судів Катманду, були відхилені.

Непал став першою країною Південної Азії, яка зареєструвала одностатеві шлюби. Рам Бахадур (Майя) Гурунг, 36-річна трансгендерна жінка, яка не змінила свою стать в офіційних документах, і Сурендра Пандей, 26 років, який народився і ідентифікує себе як чоловік, зареєстрували свій шлюб в управлінні волості Дорді в захід Непалу в середу.

Це знаковий момент для переважно консервативної країни, яка на початку цього року розчистила шлях до легалізації одностатевих шлюбів, пише Sky News.

Пара перебуває у стосунках дев'ять років і одружилася на індуїстських ритуалах у 2016 році в столиці Катманду, але у неї не було свідоцтва, що підтверджує це.

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Чиновники спочатку відмовились зареєструвати їх шлюб, і подальші судові позови, які вони подали до окружного та високого судів Катманду, були відхилені.

Однак на цьому тижні Міністерство внутрішніх справ країни внесло зміни, що дозволяють всім місцевим адміністраціям реєструвати одностатеві шлюби, за словами Суніла Панта, колишнього депутата парламенту, відкритого гея і провідного активіста за права ЛГБТК+. Пант назвав реєстрацію "історичним досягненням", назвавши її перемогою сексуальних та гендерних меншин, які прагнули рівних прав.

"Після 23 років боротьби ми досягли цього історичного досягнення, і нарешті Майя та Сурендра зареєстрували свій шлюб у місцевій адміністрації. Це було досить несподівано і принесло нам позитивний вітерець", - сказав він.

Після реєстрації Панді сказав: "Ми обидва дуже щасливі. Як і ми, всі інші в нашій громаді також щасливі".

Пант сказав, що молодята будуть "як будь-яка інша пара", оскільки вони зможуть спільно відкривати банківські рахунки, а також володіти і передавати майно.

Одностатеві шлюби у світі - деталі

Естонія стала першою країною Балтії, легалізувала одностатеві шлюби. За цей захід проголосували 55 членів естонського парламенту Рійгікогу, проти - 34. Як повідомляє ERR, планується, що закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Папа Римський Франциск припустив, що можуть бути способи благословити одностатеві шлюби. Про це Папа Римський сказав, відповідаючи п'яти консервативним кардиналам, які закликали його підтвердити церковне вчення про гомосексуалізм. Франциск припускає, що такі благословення можна було б вивчати, якщо не плутати благословення з таїнством шлюбу.

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