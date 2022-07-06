Це були плідні та конструктивні переговори з іще одним другом України.

Президент України Володимир Зеленський вперше в історії провів розмову із президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Посилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем", - зазначив він.

Президент наголосив, що це були плідні та конструктивні переговори з іще одним другом України.

"Цінуємо підтримку України на міжнародних майданчиках", - додав Зеленський.

Раніше прем'єрка Швеції привезла Зеленському особливий подарунок.

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