Президент України Володимир Зеленський вперше в історії провів розмову із президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Посилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесем", - зазначив він.
Президент наголосив, що це були плідні та конструктивні переговори з іще одним другом України.
"Цінуємо підтримку України на міжнародних майданчиках", - додав Зеленський.
Раніше прем'єрка Швеції привезла Зеленському особливий подарунок.