Любителі теорії змови стверджують, що недавній снігопад, який пройшов в Техасі, - синтетичний і є частиною зловісної державної змови.

Прихильники теорії змови почали масово ділитися відео про нібито "фейковий сніг", який випав в американському Техасі.

Своє "підтвердження" теорії змови вони поширюють у соцмережі TikTok.

Вони стверджують, що недавній снігопад, який пройшов в Техасі, - синтетичний і є частиною зловісної державної змови.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo — SixBrownChicks (@SixBrownChicks) February 20, 2021

У своїх відео користувачі повідомляють, що сильний снігопад насправді був "фальшивим" і "створений урядом" як частина зловісної змови, спровокованої темною "елітою". І уряд нібито навмисно занурив Техас в нинішній стан хаосу.

У роликах люди стверджують, що сніг повинен танути при нагріванні. Як доказ користувачі показують, що коли запальничка або сірник наближається до снігу, він горить, а не тане.

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Хештег # governmentsnow (урядовий сніг) набрав понад 1 мільйон переглядів в тіктоку, а в Google стали популярними пошукові запити про "фейковий сніг" і причетність до цього Білла Гейтса.

"Спасибі, Білл Гейтс, за спробу запевнити нас у тому, що це нібито справжній сніг», – заявила одна з авторів подібного відео.

А деякі "тіктокери" і зовсім вважають, що до "фейкового снігу" можуть бути причетні інопланетні технології, або це все і зовсім змодельована реальність.

Однак обізнані користувачі відзначають, що на відео продемонстровано явище, яке вчені називають сублімацією – коли сніг з твердого стану переходить відразу в газоподібний, минаючи рідку стадію.

Негода в Техасі

Снігопади та снігові бурі, що не стихали кілька днів в центральних і південних районах США, залишили без електрики кілька мільйонів людей.

Найскладніша ситуація зберігається в Техасі, де в умовах мінусових температур були знеструмлені 4 млн житлових будинків і будівель. У штаті почалися перебої з водопостачанням і продовольством.

З 11 лютого Техас перебуває під впливом аномальних холодів.

Станом на 19 лютого 2021 року в американських штатах Техас і Луїзіана на тлі морозів почався енергетична криза.

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Автор: УНІАН