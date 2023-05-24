Подолати величезну річку відчайдушний порушник планував вплав - на надувній гумовій подушці, яку в нього була при собі.

На Одещині затримали потенційного ухилянта, який збирався "відбути" до Румунії по Дунаю на надувній подушці.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк, чоловіка затримали прямо на березі Дунаю, який є одною з найбільших річок Європи.

"Затримали 42-річного жителя Дніпропетровщини під час незаконного перетину державного кордону через річку Дунай. Він був вже на березі, а у телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив саме через Дунай", - розповів Перегняк.

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Прикордонникам порушник пояснив, що маршрут через річку прокладав особисто. При цьому він враховував, де найменша ширина та глибина Дунаю.

Треба зазначити, що подолати величезну річку відчайдушний порушник планував вплав - на надувній гумовій подушці, яку в нього була при собі.

Наразі чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності - згідно з ухвалою суду, "мандрівник" повинен сплатити штраф.

"Дивує, як людина могла відважитися на таку подорож, бо Дунай - дуже небезпечна річка. Тобто, шансів на успіх - майже немає. Навіть, якщо ми кажемо про якесь "вузьке" місце - це не одна сотня метрів, плюс течії тощо", - розповів Перегняк.

Прикордонників затриманий намагався запевнити, що хотів дістатися родичів, які перебувають в Європі, але, скоріш за все, він просто намагається уникнути призову.

Треба знати, що Дунай - друга за довжиною і площею басейну річка Європи (довжина — 2 тис. 961 км). Річка бере початок у Німеччині, в горах Шварцвальда. Далі тече через столиці Центральної та Східної Європи — Відень, Братиславу, Будапешт і Белград, і вливається в Чорне море через дельту Дунаю в Румунії та Україні.

Інциденти на Дунаї - деталі

Наприкінці березня на Дунаї перевернувся румунський човен, який помітили прикордонники. Також вони побачили людину у воді, яка, як з’ясувалося потім, - 19-річний громадянин Румунії. Він розповів, що після капітального ремонту двигуна вирішив на човні вийти на воду аби випробувати його, але сильний вітер здійняв хвилю. Потім внаслідок невдалого маневру легкий моторний човен перекинувся. Чоловік опинився у холодній воді, ще й без рятувального жилета. Для порятунку хлопця вийшов на катері прикордонний наряд.

Потерпілому пощастило, що його вчасно помітили та врятували українські прикордонники, адже, враховуючи сильний вітер, глибину річки (подекуди сягає 7 м) та низьку температуру води (близько 13 ℃), інцидент міг завершитися трагедією.