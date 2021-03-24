Замість місця проживання жартівник вказав, що він - "в'язень Азкабану".

У Білорусі житель Гомеля підписався в документах як Гаррі Поттер, надаючи відомості про доходи у відділ примусового виконання. Судовий виконавець жарт не оцінив: чоловікові призначили п'ять діб арешту.

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Замість місця проживання жартівник вказав, що він - «в'язень Азкабану» за виконавчим провадженням.

Крім того, чоловік перерахував майно, на яке відповідно до законодавства не може бути звернено стягнення: «чарівний жезл, мантія-невидимка, камінь, який оживляє, в Міністерстві магії».

В якості іншого майна, не зазначеного в попередніх пунктах, назвав «шапку-невидимку» та «чоботи-скороходи». Було в документах і майно, що знаходиться у третіх осіб: «гроші магів».

У результаті на гомельчанина склали адміністративний протокол. Він не погодився з ним, заявивши, що не заповнював форму. Але суд не повірив чоловікові та дав п'ять діб арешту.

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Автор: Катерина Шварц