У Білорусі житель Гомеля підписався в документах як Гаррі Поттер, надаючи відомості про доходи у відділ примусового виконання. Судовий виконавець жарт не оцінив: чоловікові призначили п'ять діб арешту.
Читайте такожГола жінка накинулася на ведучу шоу в прямому ефірі (відео)Про це пише «Гомельська правда».
Замість місця проживання жартівник вказав, що він - «в'язень Азкабану» за виконавчим провадженням.
Крім того, чоловік перерахував майно, на яке відповідно до законодавства не може бути звернено стягнення: «чарівний жезл, мантія-невидимка, камінь, який оживляє, в Міністерстві магії».
В якості іншого майна, не зазначеного в попередніх пунктах, назвав «шапку-невидимку» та «чоботи-скороходи». Було в документах і майно, що знаходиться у третіх осіб: «гроші магів».
У результаті на гомельчанина склали адміністративний протокол. Він не погодився з ним, заявивши, що не заповнював форму. Але суд не повірив чоловікові та дав п'ять діб арешту.
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