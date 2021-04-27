ЗМІ Херсона не акредитували на зустріч з президентом Володимиром Зеленським, що прибув 27 квітня в регіон, через що журналісти влаштували протест.
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Зелені квадрати замість світлини Зеленського з’явилися одразу на низці сайтів у новинах про приїзд глави держави.
В ОП зазначили, що 27 квітня Володимир Зеленський прибув у Херсонську область, щоб відвідати передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом.
В Херсонській ОДА журналістам пояснили, що ЗМІ на зустріч президента і військових не запрошували.
«Не було такої команди – організовувати висвітлення поїздки», – зазначили чиновники в коментарі Depo.Херсон.
У відповідь журналісти проілюстрували приїзд глави держави кольоровим квадратом.
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